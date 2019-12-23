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Kabataş’ta otobüs

Kabataş’ta sürücünün öndeki araca çarpmamak için aniden frene basmasıyla kontrolden çıkan otobüs, . Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri tek hattan sağlandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 00:36
Kabataş’ta otobüs tramvay bariyerlerine çarptı

Kaza, saat 22.00 sularında Beyoğlu Kabataş Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi Karaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poligon Mahallesi-Kabataş arasında sefer yapan 58A numaralı 34 KT 9726 plakalı otobüsün sürücüsü İrfan Özel, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için frene bastı. Aniden fren yapan otobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki tramvay bariyerlerine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle bariyerler kırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri tek şeritten sağlandı. Karaköy yönüne trafik de tek şeritten verildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı anlatan otobüs sürücüsü İrfan Özel, "Önündeki araca çarpmamak için röterdama çektim, kayarak gitti. Öbür araç da motosiklete vurmamak için önüme çekti, ben de ona vurmamak için frene bastım. Araç kayarak gitti. Yolcu yoktu, boştu. Zaten dönüş yapmaya gidiyordum. Araç kayarak geldi" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kabataş’ta otobüs tramvay bariyerlerine çarptı
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