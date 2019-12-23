Kaptan, katilini ölümüne korudu!

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" isimli kargo gemisinde makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta gemi kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüştü. 4 kişiyi de yaralayan zanlı, mürettebat tarafından bağlanarak, bir odaya kapatılmıştı. Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada ailenin tarifsiz acı içinde olduğu, bir an önce cenazenin yurda getirilmesi ve zanlının adli makamlara teslim edilmesini beklediği aktarıldı. Açıklamada, elim olayın bildirildiği andan itibaren Ankara Arama Kurtarma ve Hindistan Sahil Güvenliği ile temasa geçilerek öncelikli olarak yaralılara müdahale edilmesi ve gerekirse tahliyeleri için talepte bulunulduğu belirtildi. Adli işlemler ve ileri sağlık tetkiklerin devamı için en yakın uygun liman olarak Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na gitmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Ailevi ve maddi sıkıntıları olduğu düşünülen personele, merhum gemi kaptanımız tarafından sürekli destek olunmuş, topluma kazandırılmaya çalışılmıştır. Gelişme gösterdikçe gemide kalıp kontratının tamamlanmasına gemi-şirket görüşmesi sonucu karar verilmiştir. Geminin açık deniz seyri başladığı tarihten bir süre sonra olumsuz hareketleri tekrar nüksetmiş ve merhum kaptanımız tele-sağlık hizmetine danışma gereği duymuş ve medikal geçmişini tele-sağlık tavsiyesi üzerine ailesinden öğrenmek için şirket ile görüşmüştür. Şirketimiz sağlıklı/doğru bilgi verebilmek için şahsın ailesiyle irtibata geçmiş olup medikal geçmişi/düzenli kullandığı ilaçlar sorulmuş ve ardından gemiye bilgi verilmiştir. Aynı gün akşamı da Ergin A.'nın kendisini iyi hissetmesi ve destek olması için merhum kaptanımız tarafından ailesi aranarak konuşturulmuş ve şahsın kendini daha iyi hissettiğini bildirmesi üzerine telefon görüşmelerini tekrarlama kararı alınmıştır."KOLOMBO Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, gemideki cinayete ilişkin gelişmeleri SABAH'a anlattı. Geminin, olay günü Sri Lanka'nın başkenti Kolombo Limanı'na ulaştığını belirten Özçuhadar, yaralıların hastaneye nakledildiğini, tedavilerinin yapıldığını aktardı. Özçuhadar, "Adli Tıp incelemesi sonrası cenazeyi biz teslim alacağız. Yarın (bugün) Türkiye'ye naklini sağlayacağız. Katil zanlısı da adli makamlara teslim edildi" dedi.