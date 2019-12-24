Uyuşturucu baronlarına darbe!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalar neticesinde denetimlerini sıklaştırdı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini arttıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosya D-100 kara yolu üzerinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Uygulama sırasında 34 plakalı araç durdurularak, araçta arama yapıldı. Narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bahse konu araçta yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224,02 gram eroin maddesi bulunarak muhafaza altına alındı.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan İstanbul-Zeytinburnu nüfusuna kayıtlı S.A. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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