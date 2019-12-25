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'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

'da, polis operasyonunda gözaltına alınan İsmail G. ile Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:00
Karaman'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro amirliği ekipleri, Gürcistan uyruklu Phikria G.'nin fuhşa zorlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçundan kaydı bulunan İsmail G. ile Murat T. ve İdris K.'nin Gürcü kadını fuhşa zorladığını belirledi. Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, İsmail G., Murat T., İdris K. ile Phikria G.'yi gözaltına aldı. Mağdur olduğu anlaşılan Phikria G., ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FUHŞA ARACILIK ETMEKTEN TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen İsmail G. ve Murat T., 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten tutuklanırken, İdris K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Karaman'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
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