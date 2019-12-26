21. yüzyıla damga vuracağız

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Kars'taKafkas Üniversitesi tarafından, Sultan Alparslan'ın doğumunun 990'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "Fetihleri Anlamak ve Anmak 2" paneli düzenlendi. Panele katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda dünyaya damgasını vuracağını kaydetti. Konuşmasında gençlere seslenen Bilal Erdoğan şu mesajları verdi: "21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak. Bu Türkiye kendi kültürüyle, kendi değerleriyle, kendi inancıyla yolunu tutmuş bir ülke olarak dünyaya damgasını vuracaktır. Buna inanmak ve çok çalışmak zorundayız. İçimize kapalı olmayacağız, dünyayı tanıyacağız. Ama dünyada kendi kimliğimizin temsilini en üst düzeyde, en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ani'yi, Sultan Alparslan'ı, Ebul Hasan Harakani'yi anlamak zorundayız. Onlardan alacağımız ilhamla 21'inci yüzyılımız şekillenir. Batılılaşma kültür soykırımıdır. Geleceği yakalamaksa maksat, kimliğimizi ve inancımızı koruyarak bunun mümkün olduğunu görmeliyiz."Kafkas Üniversitesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda okçuluk sergisi açıldı. Bilal Erdoğan attığı 3 ok ile hedefi 12'den vurdu.