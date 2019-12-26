Frig Vadisi'ne 'vandal' tahribatı

Kütahya, Afyonkarahisar ile Eskişehir sınırlarında derin vadiler tarafından şekillenen dağlık alan ve volkanik tüflerden oluşan jeolojik yapısıyla dikkat çeken Frig Vadisi, M.Ö. 900- 600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanıldı. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntıları ile Frig Vadisi'nde her yıl yüzlerce turist ağırlanıyor. 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen, ana tanrıça Kybele'ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları gibi birçok yapının bulunduğu bölge, 506 kilometrelik uzun parkuruyla doğa yürüyüşçüleri ve bisikletçilerin rotaları arasında yer alıyor.

