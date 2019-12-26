Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen Süper Loto sonuçları bugün belli oluyor. Şans oyunu tutkunları şimdiden çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. Öte yandan oyunu oynayan ve büyük ikramiyeyi kazanma hayalleri kuran vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında 5 bilen 41 kişi 11.675,90 TL, 4 bilen 2.846 kişi 183,10 TL ve son olarak 3 bilen 56.619 kişi 15,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki 26 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 26 Aralık Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 ARALIK

Süper Loto çekilişi, Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te gerçekleştiriliyor ve akabinde sonuçlar açıklanıyor. Haberimizde, Süper Loto sonuçları açıklanınca link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

Süper Loto 635. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı devretmişti. Süper Loto 635. hafta çekilişinde 5 bilen 41 kişi 11.675,90 TL, 4 bilen 2.846 kişi 183,10 TL ve son olarak 3 bilen 56.619 kişi 15,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.