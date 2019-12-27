Devrim arabası ne zaman yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Dünyanın konuştuğu devrim arabası yapılış sürecinde birçok mühendis ve işçi görev almıştı. Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil tanıtımının ardından akıllara Eskişehir'deki müzede sergilenen devrim arabası geldi. Şimdiye kadar onlarca ziyaretçisi olan arabanın hikayesi ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. işletmesinin bahçesinde sergilenen araba seri üretime geçtikten sonra 30 bin olarak belirlenmişti. Peki Devrim arabası ne zaman, kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

DEVRİM ARABALARI HİKAYESİ NEDİR?

Efsanelerden biri olan devrim arabası tarihi ve hikayesine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DEVRİM ARABALARI NE ZAMAN YAPILDI?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim için ilk adımlar 16 Haziran 1961 günü atıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili için 1961 yılında 20 kadar mühendis Ankara'ya çağırıldı.