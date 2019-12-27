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Kağıthaneli 303 kadın ticarete atılıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Kağıthaneli 303 kadın ticarete atılıyor
Kağıthane Belediyesi, 303 kadının kendi el emeğiyle yaptığı ürünlerin Sapphire AVM'de satılacağı Maharetli Eller Çarşısı'nı hizmete açtı. Kağıthane Belediyesi'nin açıkladığı 53 projeden biri olan Maharetli Eller Çarşısı sayesinde Kağıthaneli kadınlar evlerinde kendi el emeğiyle hazırladıkları ürünleri burada her hangi bir kira veya ücret ödemeksizin, üstelik evden çıkmadan satabilecek. Satışları belediyeye bağlı personeller, kadınlar adına gerçekleştirecek. Satılan ürünlerin tamamı ise üreten kadına ödenecek. Aile ekonomisine katkıda bulunacak kadın girişimciler böylece ilk ticari deneyimlerini de yaşamış olacak.
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Kağıthaneli 303 kadın ticarete atılıyor
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