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'de '' operasyonu

'de, polis ekiplerince üretimi yapılan 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı ve 2 kilo anason ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.12.2019 23:09
Niğde'de 'sahte içki' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan ekipler, belirledikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilo anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Niğde'de 'sahte içki' operasyonu
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