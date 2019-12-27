BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Menteşe ilçesine 10 kilometre mesafedeki Gülağzı Köyü'nde uzun yaşamın sırlarıyla dolu bir ömrü geride bırakan Ayşe Uçar önceki gün hayata gözlerini yumdu. Geride ise tüm insanlara rehber olacak değerli öğütler bıraktı. İşte Ayşe Çınar'ın tavsiyeler:Tarlalarda çalıştım yavrum. Tohumu ektim, çapaladım. Ürünümü topladım. Yaşamım toprakla uğraşarak geçti. Toprak bizi diri tutar.Az yiyeceksin, öz yiyeceksin ve hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden asla vazgeçmem. İneğimizin sütü bizim içim doğal gıda.Erken yatıp, erken kalkmakla uzun yaşam arasında bağ var. Benim sırrım; tavuk gibi erkenden yatıyorum, horoz gibi sabahın ilk ışıklarında gözümü açıyorum. Güneşi takip ediyorum ben. Güneş doğar, uyanırım. Güneş batar, uyurum. Doğal beslenmek kadar doğal uyku da önemli.Zeytinyağından hiç vazgeçmem. Sebzeler bahçemden, zeytinyağı toprağımdan. İkisini karıştırınca oluyor sana doğal yemek.İnanç çok önemli. Hiçbir şeyi dert etmeyeceksin. Ben eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem. Para, mal, mülk her şey olur. Ama neşe, mutluluk kalpten gelir. Kalbinle güleceksin.Kaymakam onu dinliyorUçar'ın vefat haberi, kızları Adile Demirtaş (94), Melek Bozkurt (89), Kadriye Baş (87) ve torunları ile torunlarının torunlarını derinden üzdü. Ayşe ninenin yasını tutan ve öğütlerine uyduğunu kaydeden Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Onun 'tavuk gibi erken yat, horoz gibi erken kalk' tavsiyesini hep uyguluyorum" dedi.