Gençlerden Turkuvaz’a anlamlı ödül

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu. 2019'un başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi. Babacan konuşmasında Türkiye'nin kalkınma hikâyesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını kaydederek, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini söyledi.İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'Medipol İK Ödülleri' İşletme Ödülleri ve Özel Ödül olmak üzere iki ayrı kategoride toplam 35 ödül sahiplerini buldu. Gençlerin istihdamında önemli çalışmalar yapan Turkuvaz Medya ise öğrenciler tarafından 'En çok yeni mezun çalıştıran kurum' ödülüne layık görüldü. atv'de program yapan Müge Anlı da "Yılın en çok beğenilen gazetecisi" seçildi. İMÜ Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencilerinin müzik dinletisi de gerçekleştirdiği tören #medipoliködülleri hashtagi ile sosyal medyada da gündem oldu