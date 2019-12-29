Boğaz’dakı büyük tehlike

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesini anlatırken 1979'da yaşanan Independenta olayını anımsatması, gözleri İstanbul Boğazı'nı alev hattına çeviren tanker kazalarına çevirdi. Bugün Boğaz'dan yılda ortalama 50 bin gemi geçiyor. İletişim Başkanlığı'nın verilerine göre 2050'de 78 bin, 2070'te 86 bin gemi geçecek. İstanbul Boğazı çevresinde yaşayanlarda gemilerin geçişine tepkili:1991'deki kazada 22 bin koyun sulara gömüldü. Bu anı hiç unutamam. Zeki Paşa Yalısı önüne beton dökülüp telef olan koyunlar buraya taşınmıştı.Independenta yangınını evimizden seyrettik. İstanbul Boğazı'nda görülen en büyük faciaydı.Petrol yüklü gemilerin haftalarca ve aylarca yanması sonucu denizde büyük kirlenme ve canlı katliamı yaşandı. Patlamalarda evlerin camları tuzla buz oldu. Sesleri ve kirliliklerinden Boğaz'da balık kalmadı.1982'de bir Yunan kuru yük gemisi kıyıya çarptı. Yolu parçaladı. Yıllar önce yine bir demir cevheri gemisi Boğaz'ın derinliklerine gömüldü. Boğaz'ın altındaki canlılara zarar verdi. 20 yıl önce Karadeniz'den Boğaz'a giren tanker ile kuru yük gemisi çarpıştı. Çok sayıda insan öldü. Yangın günlerce sürdü.30 yıldır Boğaz'da yaşıyorum.Birçok faciaya tanıklık ettik. Yıllar önce Arif Paşa Korusu'nda bir tanker kıyıdaki teknelere çarptı. Allah'tan can kaybı olmadı. Büyük ve tehlikeli gemilerin Boğaz'dan geçişleri yasaklanmalı.2018'de bir gemi döne döne geliyordu. Çarpacağı aklıma gelmedi önce. 10 metre kalınca bağrışmalar oldu. Müşteriler kaçıştı. Ben de kaçtım. Geri geldiğimde ise koca gemi yalıya girmişti. Şok olduk. Çok korktuk.Kanal İstanbul gerçekleşirse, eskort römorkörleri kullanması gerekir. Kazaların riskini azaltır. Şu anda iki günde bir kaza meydana gelmese bile arıza meydana geliyor. 2017'de 129 gemi kazası oldu Boğaz'da. Kanal İstanbul teknik olarak bu trafiği alır.1942'de Nazi Almanyası işgali ve Britanya ablukası altında "Büyük Açlık" dönemini yaşayan Yunanistan'a yardım malzemesi taşıyan SS Kurtuluş gemisi, Marmara Adası Saraylar açıklarında kayalıklara çarparak battı.1966'da Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan mazotun alev almasıyla yüzer Karaköy iskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.1979'da Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Haydarpaşa açıklarında Yunan gemisi Evriali Haydarpaşa Limanı'nın 800 metre açığında çarpıştı. Çıkan yangın 27 günde söndü. Petrol denize aktı. 43 mürettebat yaşamını yitirdi.1991'de İstanbul Boğazı'nda koyun yüklü Lübnan bandıralı Rabinion ve Filipinler bandıralı Madonna Lily çarpıştı. Kazada 22 bin koyun sulara gömüldü.1994'te Nassia tankeri ile M/V Shipbroker çarpıştı. Nassia'dan sızan petrolün tetiklediği yangın 4 günde söndürülebildi ve 29 mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti.2002'de Malta bayraklı Gotia, Emirgan İskelesi'ne çarptı.2016'da Karadeniz'den gelen kuru yük gemisi Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botu ile çarpıştı; 4 mürettebat öldü.2018'de 225 metre boyundaki dökme yük gemisi, Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.2019'da Boğaz'dan geçen Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptı.