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İstanbul'da bir okulun çatısı uçtu

'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmları sürüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:45
İstanbul'da bir okulun çatısı uçtu

Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmları sürüyor.

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İstanbul'da bir okulun çatısı uçtu
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