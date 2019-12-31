Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi...

BUGÜN NELER OLDU

Meteorolojinin turuncu alarm uyarısı verdiği İstanbul'da rüzgarın şiddeti 100 km hıza kadar ulaştı. Fırtınanın etkisi ile Boğaz'da dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Şehirde dün öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yollarda yürümekte zorlanan vatandaşların bazıları sürüklendi. Sahil şeridinde etkili olan fırtına, Anadolu yakasında Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye ilçelerinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle itfaiyeye ihbar yağdı. Ümraniye'de rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç arabanın üzerine devrildi. Trafiği de kapatan ağacı itfaiye ekipleri yoldan kaldırdı. Beykoz'da yine bir ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Taksim Gezi Parkı'nda bir ağaç fırtınanın etkisiyle yola yıkıldı. Arnavutköy'de fırtınanın söktüğü bir apartmanın çatısı karşı binaya çarparak araçların üzerine düştü. Kağıthane'de ise aracının lastiğini tamir eden Ümit Sinop'un üzerine fırtınanın etkisiyle istinat duvarı devrildi. Duvarın altında kalan Sinop hastanede tedavi altına alındı.