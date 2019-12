HADİ ipucu sorusu 31 Aralık: Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür? İşte cevabı…

Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi ipucu 31 Aralık soru ve cevabı yayınlandı. Günün sorusu diziseverlerin yakından bildiği Game of Thrones dizisinden geldi. Oyunun sıkı takipçileri arama motorlarında Hadi ipucu sorusu nedir? ve Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür? şeklindeki sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hadi ipucu sorusu nedir? ve Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür? sorularını cevapları…

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 31 ARALIK

Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

You Know Nothing Jon Snow