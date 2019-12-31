Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti numaraları sorgulama: 2020 amorti rakamları kaç çıktı?

31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hiç şüphesiz en çok araştırılan konu, amorti numaraları olacak. Biletine büyük ikramiye isabet etmeyen milyonlarca vatandaş, en azından biletine yatırdığı parayı geri alıp alamayacağını merak ediyor. Peki yılbaşı özel çekilişi ile amorti çıkan numaralar hangileri oldu? İşte merak edilen detaylar…
Yılbaşı özel çekilişi sonucunda amorti numaraları şu şekilde: Sonuçların açıklanmasıyla birlikte amorti çıkan numaraları buradan öğrenebilirsiniz.
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