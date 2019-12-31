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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti numaraları sorgulama: 2020 amorti rakamları kaç çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte amorti rakamları belli olacak. Her yıl yılbaşı günü MPİ tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi milyonlarca vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alıp piyango sonuçlarını takip eden vatandaşlar, zengin olma hayaliyle çekiliş sonuçları ile yakından ilgileniyor. Saat 15:00’da başlayan 2020 yeni yıl çekilişinin ardından “Milli Piyango amorti numaraları 2020 kaç çıktı?” sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili hazırladığımız haberimizden amorti numaraları hakkında bilgi sahibi olabilir, Milli Piyango amorti bilet sorgulama 2020 işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:06
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti numaraları sorgulama: 2020 amorti rakamları kaç çıktı?

31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hiç şüphesiz en çok araştırılan konu, amorti numaraları olacak. Biletine büyük ikramiye isabet etmeyen milyonlarca vatandaş, en azından biletine yatırdığı parayı geri alıp alamayacağını merak ediyor. Peki yılbaşı özel çekilişi ile amorti çıkan numaralar hangileri oldu? İşte merak edilen detaylar…

MİLLİ PİYANGHO SONUÇLARI AMORTİ NUMARALARI 2020

Yılbaşı özel çekilişi sonucunda amorti numaraları şu şekilde: Sonuçların açıklanmasıyla birlikte amorti çıkan numaraları buradan öğrenebilirsiniz.

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