Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti numaraları sorgulama: 2020 amorti rakamları kaç çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti numaraları sorgulama: 2020 amorti rakamları kaç çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte amorti rakamları belli olacak. Her yıl yılbaşı günü MPİ tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi milyonlarca vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alıp piyango sonuçlarını takip eden vatandaşlar, zengin olma hayaliyle çekiliş sonuçları ile yakından ilgileniyor. Saat 15:00’da başlayan 2020 yeni yıl çekilişinin ardından “Milli Piyango amorti numaraları 2020 kaç çıktı?” sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili hazırladığımız haberimizden amorti numaraları hakkında bilgi sahibi olabilir, Milli Piyango amorti bilet sorgulama 2020 işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:06