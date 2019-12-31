Sansaryan Han yeniden ihaleye çıkarılıyor

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Ermeni Cemaati ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında uzun süredir hukuk mücadelesine konu olan Sansaryan Han, otel olarak işletilmesi için ihaleye çıkarılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleye göre, Sirkeci'de 118 odadan oluşan han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl aylık 80 bin lira olarak belirlenen kira bedeli, dördüncü yıldan itibaren 400 bin lira olacak. Belirlenen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren katılımcı, ihaleyi almaya hak kazanacak. 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak ihale sonrasında, hanın restorasyon işlemlerini de alıcı firma üstlenecek.