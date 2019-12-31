Yılbaşı çekilişi hangi kanalda? MPİ 2020 Milli Piyango sonuçları nereden canlı izlenir?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla ve heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişi saatler 15.00'ı gösterdiğinde başladı. Zengin olma hayali ile bilet alan ve aldıkları bileti canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Yılbaşı çekilişi hangi kanalda ve MPİ 2020 Milli Piyango sonuçları nereden canlı izlenir?' sorularını araştırıyor. Büyük çekilişe saatler kala şimdi en çok sorulan sorulardan bazıları ise şöyle: Milli Piyango çekiliş hangi kanalda? Canlı mı yayınlanacak?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? MPİ 2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel teselli ikramiyelerin çekilişi saat 15.00'te başladı. Çekiliş canlı yayınlanmazken saat 20.00 - 21.00 saatlerinde haber kanalları canlı yayına geçecek. AHABER de çekilişi canlı verecek.

Milli Piyango Bilet Sorgulama İşlemi İçin Tıklayınız!

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar açılan sayfalarda almış oldukları biletin numaralarını "Bilet Numaranızı Girin" kısmına yazıp, tarih seçip "Bilet Sorgula" butonuna tıkladıkları anda sonuçları öğrenebilecekler. Öte yandan sıralı tam listeyi görmek isteyenler ise "Tüm Sonuçları Listele" kısmını tıklayabilirler.

Milli Piyango'nun resmi mobil uygulaması olmadığı için aynı işlemler telefondan da yapılabiliyor.