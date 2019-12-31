Yılbaşında bankalar açık mı? 1 Ocak 2020 bankalar bugün çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, banka şubeleri aracılığıyla EFT, havale ve borç ödeme gibi birçok işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak yılbaşında banka çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

1 OCAK YILBAŞINDA BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında bankalar bugün çalışıyor mu, tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.