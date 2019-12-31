Yüzümü ve gözlerimi geri istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınİskenderun ilçesinde 15 Ocak 2019'da eski sevgilisi tarafından yüzüne atılan 1.5 kilo kezzabın ardından hayatı kararan 19 yaşındaki Berfin Özek, 350 günlük tedavi sürecini ve yeni yıldan dileklerini SABAH'a anlattı:Olay günü ölmek için yalvardım, nefes alamıyordum. Hastanede onlarca ses duydum "Durumu ağır ölecek. Bu durumda yaşaması mümkün değil" diye.Bir gözüm tamamen kör oldu, diğeri yüzde 40 görüyor. İlk kez 4 ay sonra görebildim. 6 ay sonra aynanın karşısına geçtim, sargılarım açıktı. Gözlerimden yaşlar akarken dakikalarca baktım bu yabancıya. Bu ben değilim. Nefret ettim aynalardan. Çocuklar korkuyor beni görünce, gözüm dev gözü gibiymiş. Saçlarımı gözüme kadar uzattım. Şimdi o gözleri ben de görmüyorum, çocuklar da korkmuyor...Tedavim Bodrum'da devam ediyor. Yüzüm oturduğunda yeni bir ameliyat olacak. Beni bekleyen çok sayıda ameliyat var, yolumuz uzun. Burun delikleri yoktu, onları açtılar. Doktorum eskiye yakın olacağını, güzel olacağımı söyledi. Dışlanacağımı düşündüm ama öyle olmadı. Devletim sahip çıktı. Sağlık Bakanımızın desteği ile ameliyatlarım ücretsiz yapılıyor.Yeni yıldan yüzümü geri istiyorum. Saçlarımı, kaşlarımı, kahverengi gözlerimi geri istiyorum. Kadına şiddetin son bulmasını, cinayetlerin olmamasını istiyorum. Hangi yaşta olursak olalım kadınlar ölmesin, yaşasın, gülsün. Beni bu hale getiren canavara verilen cezayı yeterli bulmuyor ve büyüklerime sesleniyorum: Hâkim amca beni kızınız yerine koyun, elinizi vicdanınıza koyun adalet istiyorum."