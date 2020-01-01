Yağmur Aşık’a 2 yıl hapis

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Kulaklı orman baykuşunu vermediği iddiasıyla veteriner Dilara Tezel ile mahkemelik olan Yağmur Aşık, tehdit suçundan 8 ay 22 gün, basit yaralama suçundan 8 ay ve hakaret suçundan 7 ay 8 gün olmak üzere toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dilara Tezel ise basit yaralama ve tehdit suçlarından beraat etti. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Yağmur Aşık ile Dilara Tezel ve Berkay Güven avukatlarıyla birlikte katıldı. Tanık olarak Nilay Tezsay ve Ruhsare Senem Selimi dinlendi. Aşık'ın Tezel'i tehdit ettiği, ardından tokat attığı, saçını çekip boğazını sıktığı ve daha sonra yine tokat attığı bilirkişi raporunda açıklanmıştı. Saldırıya ilişkin görüntüler dava dosyasına girmişti.