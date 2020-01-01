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Bankalar bugün açık mı, hizmet veriyor mu? 1 Ocak 2020 yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

1 Ocak 2020 yılbaşı ile beraber birçok konu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bunların hemen başında ise, 1 Ocak'ta bugün bankaların açık olup olmadığı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş bankaların açık olup olmama veya yarım gün tatil durumuna göre borç ödeme, EFT ve havale gibi çeşitli işlemlerini ona göre şekillendirecek. Peki, 1 Ocak'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi veya çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2020 bilgisi ile merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 08:14
Bankalar bugün açık mı, hizmet veriyor mu? 1 Ocak 2020 yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, banka şubeleri aracılığıyla EFT, havale ve borç ödeme gibi birçok işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak yılbaşında banka çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

1 OCAK YILBAŞINDA BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında bankalar bugün çalışıyor mu, tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Bankalar bugün açık mı, hizmet veriyor mu? 1 Ocak 2020 yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu?
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