Enerji kimlik belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? Enerji kimlik belgesi için süre doldu!

9 milyon konutun alması gereken bu belgeyi birçok konut sahibi temin etmedi. İşlemler yüzde 20 seviyesinde gerçekleştiği bildirilirken birçok özel şirket yılsonu uygun fiyatlarla işlemleri gerçekleştirebileceğini duyurmuştu. "Enerji Kimlik Belgesi'ni almayan vatandaşlar evini kiraya da veremeyecek, satış da yapamayacak." Açıklamasında bulunulmuş ve vatandaşlar konuyla ilgili uyarılmıştı. Peki, Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? Enerji Kimlik Belgesi almayan kişiler ne yapacak? Konuyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde derledik….

ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLMAYAN EVLER SATILABİLECEK Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.

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