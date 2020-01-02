Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Enerji kimlik belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? Enerji kimlik belgesi için süre doldu!

olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? Enerji kimlik belgesi için süre doldu!

Yeni yıla girmeden önce ev sahibi olan tüm vatandaşlara zorunlu kılınan için verilen süre doldu. Belgeyi temin etmeyen vatandaşlar internet üzerinden Enerji kimlik belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni yönetmelik ile her binanın alması gerektiği söylenmiş ve vatandaşlar uyarılmıştı. Peki, Enerji kimlik belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? geçti mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 16:18
Enerji kimlik belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? Enerji kimlik belgesi için süre doldu!

9 milyon konutun alması gereken bu belgeyi birçok konut sahibi temin etmedi. İşlemler yüzde 20 seviyesinde gerçekleştiği bildirilirken birçok özel şirket yılsonu uygun fiyatlarla işlemleri gerçekleştirebileceğini duyurmuştu. "'ni almayan vatandaşlar evini kiraya da veremeyecek, satış da yapamayacak." Açıklamasında bulunulmuş ve vatandaşlar konuyla ilgili uyarılmıştı. Peki, Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? Enerji Kimlik Belgesi almayan kişiler ne yapacak? Konuyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde derledik….

ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLMAYAN EVLER SATILABİLECEK Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.

Konuyla ilgili detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerji kimlik belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi? Enerji kimlik belgesi için süre doldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN