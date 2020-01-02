Milli Piyango Yılbaşı 2020 sonuçları belli oldu! MPİ Milli Piyango sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Aralık 2019 öğle saatlerinde başlayan çekiliş, akşam saat 20.45'e kadar sürdü. Amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL ve 80 Milyon TL büyük ikramiye kazanan numaralar belli olurken, konuyla ilgili vatandaşların araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. MPİ sıralı liste ve kazanan numaraları sorgulamak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirmek için yine en doğru adresteler! 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Haberimizden, MPİ sıralı ve tam liste bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

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