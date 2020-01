Zeynep Turan ile 2020 Terazi burcu yıllık yorumu: Terazi burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Terazi burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Terazi burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Terazi burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

TERAZİ BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★

PARA ★★★★

SAĞLIK ★★★★

Omzunuzdaki yüklerden kurtulmaya başlayacaksınız. Mucizelerle dolu 2020 yılına kendinizden emin gireceksiniz. Geriye dönüp baktığınızda ne kadar yol kat ettiğinizi, kendinizle gurur duymanız gerektiğini fark edeceksiniz. Güçlü duruşunuzdan ödün vermeyen biri olarak inancınızı asla kaybetmediniz. 2020 yılı sizi mükafatlandıracak günleri barındırıyor. Hayatı akışına bırakmaya çalışacak, sürekli başkalarını düşünmeyi geride bırakabileceksiniz.

BİRÇOK KONUDA ETRAFINIZA LİDERLİK EDEBİLİRSİNİZ

2020 yılının ilk günlerinden itibaren, idare ettiğiniz, alttan aldığınız kim varsa mesafe koyma kararı alabilirsiniz. Sizi sürekli sorguya çeken ya da hayatınızı yönlendirmeye çalışan arkadaşlarınızdan uzaklaşabilirsiniz. Kendi hayatınıza odaklanacak ve hayal ettiğiniz hayat için yeni başlangıçlar yapacaksınız. Özellikle kariyerinizde önemli atımlarda bulunabilirsiniz. Bu konuda cesur davranacak ve geçtiğimiz yıllarda cesaret edip alamadığınız kararları hayata geçireceksiniz. 2020 yılı sizi daha da ön plana çıkarırken gezegenlerin desteğini hissedeceksiniz.

ORGANİZE OLACAĞINIZ BİR YIL YAŞAYACAKSINIZ

Mart ayında öğreten gezegen Satürn, 5. evinize geçiş yaparken, sizi daha da aktif, çalışkan, hırslı ve coşkusu yüksek bir ruha büründürecek. Hayatınızın en önemli yıllarını oluşturacağınız, zemin hazırlayacağınız gelişmeler söz konusu. Adeta hayatınızın bu yıldan önceki günlerine sünger çekeceksiniz. Çünkü adı büyük olan 2020 yılı bambaşka biri haline getirecek. İnandığınız her şey uğruna mücadele edeceksiniz ve kazanacaksınız. Yakın çevrenizde size inanmayan kişilerle ise bir bir yollarınızı ayıracaksınız. Hem iş hem de aşk hayatınız adına keskin kararlar alacağınız bir yıl olacak. 2020 yılının her ayı sizin için farklı özellikler taşıyacak. Birbirine benzemeyen günler yaşarken sizin için planlama yapmak, organize olmak hiç zor olmayacak.

MADDİYATIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKACAK

Aile şirketinde çalışan bir Terazi burcuysanız, geçtiğimiz yılda yaşanan maddi krizlerin çözüme kavuşacağını işaret ediyor gök kubbe. Finansal anlamda kendinizi artık kısıtlamayacağınız bir döngüye giriyorsunuz. Kendi işinizin patronuysanız, sektörünüzdeki gelişmelerin sıkı takipçisi olabilirsiniz. Bu süreçte işinizi daha geniş bir alana yaymak adına sosyal medya, reklam kampanyaları gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Borsa gibi riskli yatırımlara merakınız artabilir. Kariyer hayatınızda olduğu kadar aşk hayatınızda da ani, sürpriz kararlar alabilirsiniz. İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysanız, geçmişte şans vermediğiniz birine şans verebilirsiniz. Temmuz ayındaki Ay tutulması, ailevi konuları ön plana çıkaracak. Evli bir Terazi burcuysanız, eşinizle yurtdışı tatiline çıkabilir, bol bol alışveriş yapabilirsiniz. Diğer yandan aile büyükleriyle ilgili belli başlı konularda kararlar alabilirsiniz. Eylül ayında ise miras, alım satım gibi konular yüzünüzü güldürecek.

HEYECAN DOLU AYLAR

Dolu dolu bir 2020 yılı yaşarken sizde yılın son aylarında çok değiştiğinizi far edecekseniz. Bu değişim yalnızca içsel bir değişim olmayacak. İşiniz, sosyal çevreniz, hayalleriniz, hedefleriniz hepsinin artık farklı bir yöne gittiğini göreceksiniz. Her ne kadar 2020 yılına benim şansım yok diyerek başlamış olsanız da yılın son aylarında aslında hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Her şey görme üzerine kuran bu yıl hislerinizi de adeta görünür hale getirecek. Çünkü sevdiklerinize sevginizi belli edecek, hoşlanmadığınız kişilere karşı tavrınızı çok net oraya koyacaksınız. Şans gezegeni 19 Aralık'ta hava burcu Kova'ya geçerken Satürn ile etkileşim halinde olacak. 2020 yılının son ayında daha sosyal daha girişken olabileceksiniz. Kendinize olan inancınız yükselirken, kalıcı dostluklar edinebilirsiniz. İlgi duyduğunuz alanlarda profesyonelleşmek isteyebilirsiniz. Tiyatro, sinema gibi sahne sanatları size kendinizi iyi hissettirebilir. Kişisel bakımınız da bir o kadar önemli olacak. Yoga, pilates gibi alanlarla daha fit bir görünüm elde etmeye çalışabilirsiniz. Sizi üzen, yoran hiçbir konuya geçit vermeyecek ve içinizden geldiğince, doğru olduğuna inandığınız şekilde hareket edeceksiniz. 2020 yılının şaşırtıcı sürprizleri huzur getirecek.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 10 Eylül- 14 Kasım tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 20 Mart- 31 Mart tarihleri arası