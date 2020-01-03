Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri 3 Ocak 2020

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bugüne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyorlar. Bu mübarek günde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu bağlamda camilere akın edecek vatandaşlar Cuma namazı saatlerini araştırıyorlar. Bu bağlamda, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 3 Ocak 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 3 OCAK 2020 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ!

Haberimizin içeriğinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.