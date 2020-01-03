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saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve 3 Ocak 2020

Müslüman alemi için özel günlerden biri sayılan bugüne kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar il il saatlerini araştırıyor. Tüm yurtta heyecan yaşanırken bu anlamlı ve özel günü idrak etmek, değerini kavramak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Her vatandaş kendi ilindeki saati merak ederken konuya yönelik araştırmalarına da hız kazandırdı. Haberimizin içeriğinden İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 11:00
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri 3 Ocak 2020

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bugüne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyorlar. Bu mübarek günde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu bağlamda camilere akın edecek vatandaşlar saatlerini araştırıyorlar. Bu bağlamda, ? İşte 3 Ocak 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve !

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 3 OCAK 2020 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ!

Haberimizin içeriğinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri 3 Ocak 2020
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