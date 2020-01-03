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Türk polisi ve ’dan ortak operasyon

tarafından 10 ülkede yürütülen uluslararası çetesi operasyonunun Türkiye ayağında, 22 şüpheli tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Türk polisi ve FBI’dan ortak operasyon

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Türkiye, İtalya, Fransa, İngiltere, Nijerya, Gana ve Malezya'nın da aralarında olduğu 10 ülkede yürüttüğü uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında çökertilen dolandırıcılık çetesinin Türkiye ayağında yakalanan 22 şüpheli tutuklandı.

3.7 MİLYON DOLARLIK VURGUN
FBI uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında "Aradaki Adam - Man In The Middle" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanan bir çete çökertilmişti. Gayrimenkul sektörünü ve büyük şirketleri hedef alan çeteye düzenlenen uluslararası operasyonun Türkiye ayağını ise Türk polisi yürütmüştü. Havale işlemleriyle 3.7 milyon dolar haksız kazanç sağlayan dolandırıcılık çetesinin 281 üyesi 10 ülkede gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Amerika'da 74, ülkemizde ise Asya ve Afrika kökenli çete üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer ülkelerde yakalanan yabancı şüpheliler ülkelerine iade edildi ve tutuklandı. İstanbul Polisi tarafından yakalanan uluslararası dolandırıcılık çetesinin üyesi Nijerya ve Türk uyruklu 22 çete üyesi de cezaevine konuldu.

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Türk polisi ve FBI’dan ortak operasyon
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