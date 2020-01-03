Van'da 3 Ocak bugün okullar tatil mi? Van Valiliği ve MEB'den kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte bilgiler

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Van'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Van'da bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı konusunda Valilik ve MEB tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

VAN'DA 3 OCAK BUGÜN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Peki, MEB veya Van Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.