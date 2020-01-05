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20. kattan düşen küçük Zeynep hastanede öldü

Giriş Tarihi: 5.1.2020
20. kattan düşen küçük Zeynep hastanede öldü
Ataşehir'de 2 yaşındaki Zeynep Elemek, 20. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Mahallesi'nde 22 katlı lüks bir sitede meydana geldi. Anne Aslı Elemek temizlik yaptığı sırada oyun oynayan 2 yaşındaki kızı Zeynep kanepeye tırmanarak pencereye çıktı.Açık pencereden bina önündeki yeşillik alana düşen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak minik Zeynep tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Zeynep dün Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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20. kattan düşen küçük Zeynep hastanede öldü
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