Biri Ümran Yılmaz’ı durdursun

İzmir'de iktisatçı araştırma görevlisi L.K. kendisini "psikolojik danışman" olarak tanıtan ve sözde yaşam koçluğu yapan Ümran Yılmaz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 34 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, Ümran Yılmaz ile yardımcısı olarak gösterilen Şeküre Örgüt 'dolandırıcılıkla' suçlandı. Yılmaz'ın asıl mesleği olan edebiyat öğretmenliğini yapmayıp kendisini "psikolojik danışman" olarak tanıttığı ve "yaşam koçluğu" adı altında ağına düşürdüğü kadınların beynini yıkayarak dolandırdığı ileri sürüldü. Dilekçede Yılmaz ve Örgüt'ün diplomaları olmadan psikolojik danışmanlık yaptığı, lisanssız ve onaysız zayıflama çayı gibi ürünlerin satışını da gerçekleştirdiği bildirildi. Yılmaz'ın meditasyon bahanesiyle onlarca kadını günlerce bir evde kapalı tuttuğu da anlatıldı. Kurbanlarını manevi ve dini duygularını sömürerek ağına düşüren Yılmaz'ın, Adnan Oktar örgütüne benzeyen yöntemlerle kadınları dolandırdığı vurgulandı. Yılmaz'ın kendisine hizmet edecek, varlıklarını, eşlerini, çocuklarını kendisine feda edebilen, her şeylerini sömüreceği, istediği gibi kullanacağı bir kadın topluluğu yaratmayı amaçladığı dile getirildi. Dilekçede, şüphelilerin yaklaşık 40 kadını mağdur ettiği ihbar edilerek, daha fazla kadının ve ailenin canının yanmaması için yargının "dur" demesi istendi. İki kadının "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "vergi kaçırma", "izinsiz özel eğitim kurumu açarak sertifika verme" suçlarından cezalandırılması talep edildi. L.K. 60 bin liradan fazla para kaptırdığını öne sürdü.Yılmaz'ın kurbanları arasında eski milletvekili eşi olan B.M. ile 80 yaşındaki eski bir milletvekili annesinin de olduğu iddia edildi.

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