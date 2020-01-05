Kediciklerin villa kavgası

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Adnan Oktar grubunda 30 yıl kalan ve 14 ay önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan Ayça Pars'tan ilginç bir şikayet geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre davacı Ayça Pars, diğer örgüt yönetici ve üyeleriyle birlikte İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Pars etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvuruda bulundu. Savcılık aynı zamanda Ayça Pars'ı müşteki olarak değerlendirdi. Pars bu nedenle yargılanan diğer tüm sanıkların hedefi haline geldi. Öte yandan 13 Aralık 2019 tarihli duruşmada sanıkların bir kısmına konutlarını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmaları şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tahliye olan sanıklardan bir kısmı, ev hapislerini geçirmek üzere Pars'ın tek başına kaldığı ve yüzde 40 hissesine sahip olduğu Kısıklı'daki villayı gösterdi. Pars'ın avukatı, "Müvekkilimin can, mal ve dosyaya ait deliller bakımından zarar görmesini engellemek üzere uzaklaştırma ve korunma kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme davalıların 2 ay süreyle Pars'a yaklaşmamalarına karar verdi.