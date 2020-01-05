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'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Eşinin evine kurşun yağdırmıştı...

'de dün gece meydana gelen korkunç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Seydişehir ilçesinde dün gece saatlerinde boşanmak üzere olduğu eşinin birlikte yaşadığı kadının evine giderek kurşun yağdıran kadına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Evini bastığı kadına tabancayla mermi yağdıran Özlem K. isimli, gözü dönmüş kadının bir de görenleri şoka sokan paylaşımı ortaya çıkmıştı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 10:40
Konya'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Eşinin evine kurşun yağdırmıştı...

Konya Seydişehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen kan donduran son dakika haberine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Seydişehir'de gece saatlerinde boşanmak üzere olduğu eşinin birlikte yaşadığı Aynur Süngülü isimli kadının evine giden ve kızının gözleri önünde yanında getirdiği tabancayla acımasızca mermi yağdıran Özlem K. isimli kadına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Süngülü'ye mermi yağdırdıktan sonra kayıplara karışan gözü dönmüş kadının sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderiyse görenleri şoka sokmuştu. İşte son dakika haberine ilişkin bilgiler...

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Konya'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Eşinin evine kurşun yağdırmıştı...
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