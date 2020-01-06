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'da bugün okullar tatil mi? Valiliği tarafından 6 Ocak kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Ege'nin kalabalık şehirlerinden birisi olan 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan ve yüksek ile kırsal kesimlerde etkili olan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, şehirde de yaşayan binlerce öğrenci 'Afyon'da okullar bugün tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ocak 2020 Pazartesi Afyon'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:24
Afyon'da bugün okullar tatil mi? Afyonkarahisar Valiliği tarafından 6 Ocak kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Ege'nin kalabalık şehirlerinden birisi olan Afyon'un kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa sebep oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Afyon'da okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Afyon için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Afyon'da bugün okullar tatil mi? Afyonkarahisar Valiliği tarafından 6 Ocak kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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