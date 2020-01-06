Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

'de nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü camisinin minaresi, nedeniyle yıkıldı. 1900'lü yıllarında başında yapılan caminin minaresi, çatlaklar nedeniyle etrafı tahtadan iskeleyle çevrilerek korumaya alınmış ve tadilatına başlanmıştı. Yıkılan nedeniyle Gülçavuş-Sultaniçe köyü yolu kapandı. Rüzgarın Uzunköprü, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 17:30
Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

Gülçavuş köyü camisinin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Minaredeki çatlak nedeniyle etrafı tahtadan iskeleyle çevrilerek korumaya alınan ve tadilata başlanan 1900'lü yıllarında başında yapılan caminin minaresi, şiddetli rüzgara dayanamayıp yıkıldı.

Yıkılan minare nedeniyle Gülçavuş-Sultaniçe köyü yolu kapandı. Kepçe yardımıyla temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı.

Gülçavuş Köyü Muhtarı Levent Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minarenin onarımı için daha önce tadilata başladıklarını ancak şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldığını söyledi.

Karakaş, "Allah'tan bir araba veya insan denk gelmemiş. Minarenin yıkıldığında üzüldük, tek tesellimiz can kaybı olmaması. Allah korudu." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, şiddetli rüzgar nedeniyle turuncu uyarıda bulunduğu Edirne'de şiddetli rüzgar yarın da etkili olacak.

Rüzgarın Uzunköprü, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN