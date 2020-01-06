Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

ve feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 18:32
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN