Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı? Valilik açıklama yaptı mı?

6 Ocak Pazartesi günü itibariyle, yurt genelinde kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Şuana kadar doğu bölgelerde kar yağışı batıda ise sağanak yağışlar etkili olurken, özellikle bugün Marmara ve İç Anadolu bölgesinde de yağışların yoğun bir şekilde hissedilmesi bekleniyor. Hal böyleyken, Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Gece saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken konuyla ilgili '6 Ocak Pazartesi Eskişehir'de kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı?' aratmaları sıklıkla araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

KÜTAHYA VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI MI?

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her geçen saat etkisini artıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Hal böyleyken çok sayıda öğrenci ve velileri Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Haberimizin ayrıntılarından Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını bulabilir, valilik açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz…