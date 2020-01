Saygıyla sevgiyle minnetle

Sarıkamış Harekâtı'nın 105'inci yılında düzenlenen etkinlikler, "Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor" sloganı ile gerçekleştirilen saygı yürüyüşü ile son buldu. Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik için gerçekleştirilen anma törenlerinde, meşaleli yürüyüşler ve kardan heykellerin açılışları gerçekleşti. On binlerce vatandaş, Kars Sarıkamış'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Etkinliklerin son gününde ise sıfır altında 10 derece olan hava sıcaklığına rağmen, sabahın erken saatlerinde 20 bin vatandaş Allahuekber Dağları'nda, yürüyüş gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla ecdadı yad etti.Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde başlayan yürüyüş öncesi açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. Şühedamızın emanet ettiği bu kutsal vatanı yine yarınlara ilelebet taşıyarak payidar kılmak için var gücümüzle gençlerimizle birlikte çalışacağız. Gençlerimiz şühedanın fedakârlığının farkında. Onların hissiyatını hissetmek, bu şuurla bu emanete sahip çıkmak için bu tür etkinlikleri bakanlık olarak düzenliyoruz. Her geçen yıl bu faaliyete teveccüh çok ciddi oranda artıyor. Bu şuurla bu ruhla geleceğe yürümek çok önemli. Birbiri için canından geçmiş, canını feda etmiş bir ecdat var. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var" diye konuştu. Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye, Müslüman coğrafyanın kalbidir. Ülkemiz, mazlumların umudu ve insanlığın ruhudur. Afrin, Elbab, Libya'da olduğu gibiTürk'ün şiirlere, marşlara konu olmuş şefkatini, merhametini tüm mazlumlara ulaştıracağız. 'Vefalı Türk geldi yine' dedirtmeye devam edeceğiz."Bakan Pakdemirli de "Zamanın donduğu yerdeyiz. Allahuekber nidalarını dağlara kazıyan şehitlerin yanındayız. Şehitlerin torunları, yiğitlerle büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin gençleriyle birlikteyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Antalya'nın Saklıkent zirvesinde, Trabzon'un Sis Dağı'nda ve Sivas'ta da şehitleri anma yürüyüşleri düzenlendi./ SABAH

