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Son dakika: Annesinin ifadesi ortaya çıktı! 'nin ölümü...

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen öğrencisi 'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Son dakika gelişmesine ailesinin ifadesine başvuruldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 12:51
Son dakika: Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Sibel Ünli'nin ölümü...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samatya'da denizde cesedi bulunan Ünli'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvurdu.

Ünli'nin annesi Ayşe Ünli'nin, kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kızının, çeşitli nedenlerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gördüğünü anlatan anne Ünli, vefat ettiğini 4 Ocak'ta polislerden öğrendiklerini beyan ettiği aktarıldı.

Ablası Zeynep Duman'ın da ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan ailesinin, Sibel Ünli ile ilgili 3 Ocak'ta polise kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

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Son dakika: Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Sibel Ünli'nin ölümü...
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