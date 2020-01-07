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93 yaşındaki adamı dövüp gasp ettiler

Giriş Tarihi: 7.1.2020
93 yaşındaki adamı dövüp gasp ettiler
Şişli'de 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. 28 Aralık günü meydana gelen olayda Günbe'nin Mecidiyeköy'deki evine gelen bakıcısı kapının açık bırakıldığını gördü. İçeri giren bakıcı, yaşlı adamı kanlar içinde yerde bulunca durumu polise bildirdi. Darp sonucu başı yarılan, ellerinde ve vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan Günbe, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı adamın kızı Rabia Kargın, "Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. 4 bin lirasını almışlar" dedi. Polis, gasp olayını gerçekleştirip ortadan kaybolan eşkıyaları yakalamak için çalışma başlattı.
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93 yaşındaki adamı dövüp gasp ettiler
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