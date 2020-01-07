Çorum'da bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba okullar tatil oldu mu, Valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Ülkemiz genelinde başlayan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından pek çok ilimizde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yer yer şiddetli tipiye dönüşen yağışlar pek çok il ve ilkçe merkezini beyaza bürürken yüksek kesimlerde de hayatı olumsuz etkiledi. Durum böyle olunca kar yağışı ve soğuk havanın bulunduğu bölge ve iklim özellikleri gereği en fazla etkilenen Çorum'da öğretmen, öğrenci ve velileri 8 Ocak günü okulların tatil olup olmayacağını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Yarın okullar tatil mi ve 8 Ocak Çarşamba Çorum'da okullar tatil olacak mı? şeklinde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Yarın okullar tatil mi ve 8 Ocak Çarşamba Çorum'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

YARIN ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK ÇARŞAMBA ÇORUM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

8 Ocak 2020 Çarşamba günü Çorum'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar…