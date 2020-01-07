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'da bugün mi? 8 Ocak Çarşamba okullar tatil oldu mu, Valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ülke genelinde soğuk ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Pek çok il ve ilçe merkez ve taşra bölgelerini etkili olan ve yer yer şiddetli tipiye dönüşen kar yağışı beyaza bürürken, çoğu yerlerde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından kar yağışı soğuk havaların yoğun olarak etkili olduğu bölgelerde yarın okula gidecek olan öğretmen ve öğrencileri yarın tatil olup olmayacağı konusunda merak sardı. Bulunduğu bölge ve iklim koşulları nedeniyle yağış ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu ilimizde yarın mi sorusu en fazla merak edilenler arasında yerini alıyor. Bundan dolayı vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Yarın okullar tatil mi ve 8 'da okullar tatil olacak mı? şeklinde soruları araştırmaya ve bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi ve 8 Ocak Çarşamba Çorum'da'ta okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenlere ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 00:10
Çorum'da bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba okullar tatil oldu mu, Valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Ülkemiz genelinde başlayan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından pek çok ilimizde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yer yer şiddetli tipiye dönüşen yağışlar pek çok il ve ilkçe merkezini beyaza bürürken yüksek kesimlerde de hayatı olumsuz etkiledi. Durum böyle olunca kar yağışı ve soğuk havanın bulunduğu bölge ve iklim özellikleri gereği en fazla etkilenen Çorum'da öğretmen, öğrenci ve velileri 8 Ocak günü okulların tatil olup olmayacağını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Yarın okullar tatil mi ve 8 Ocak Çarşamba Çorum'da okullar tatil olacak mı? şeklinde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Yarın okullar tatil mi ve 8 Ocak Çarşamba Çorum'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

YARIN ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK ÇARŞAMBA ÇORUM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

8 Ocak 2020 Çarşamba günü Çorum'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar…

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