Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

Olay, dün saat 10.00 sularında Yenimalle ilçesi, Söğütözü semtinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giren şahıs, yaklaşık 5 dakika görevlilere sorular sorduktan sonra 500 lira değerinde cinsel içerikli ürünler aldı. Dükkandaki müşteri sayısının artmasıyla harekete geçen hırsızlık şüphelisi, parayı ödemeden dükkandan çıktı.
RAHAT TAVIRLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı. Eczaneden çıktıktan sonra hızlı adımlarla aracına yöneldiği görülen şüpheli, kayıplara karıştı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.