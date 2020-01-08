12 kentte kar tatili

BUGÜN NELER OLDU

Karyağışı, İç Anadolu ile Batı Anadolu'nun iç kesimlerinde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle Isparta merkez ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ve Yalvaç, Çankırı'nın Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş, Çanakkale'nin Gökçeada, Bozcaada, Gelibolu, Eceabat, Çan ve Yenice, Balıkesir'in Dursunbey, Balya ve Sındırgı, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize, Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık, Mersin'in Çamlıyayla ve Erdemli, Bolu'nun Gerede, Burdur'un Ağlasun, Niğde'nin Ulukışla, Konya'nın Ahırlı ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi./ SAB