Akbank çalışma saatleri: 2020 Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile hizmet veren Akbank, 30 Ocak 1948 tarihinde Adana'da kurulmuştur. O tarihten bu yana hizmetlerini sürdüren Akbank'ta hafta içi her gün işlem yapılabilmektedir. 2020 Akbank çalışma saatleri listesi ile en yakın şubelere gitmeden önce Akbank saat kaçta açılıyor ve Akbank saat kaçta kapanıyor sorularının cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte güncel açılış, öğle arası ve kapanış saati!

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Akbank'ın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 2020 çalışma saatleri listesini aşağıdan öğrenebilirsiniz. Belirtilen saatlerin dışında işlemlerinizi müşteri temsilcisi veya internet bankacılığı ile yapabilirsiniz.

AKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:30

Akbank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar. Hafta sonları ise Akbank hizmet vermemektedir.

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Akbank, 09:00'da başlayan mesainin ardından 12:30'da öğle arası yemek saati nedeniyle 1 saatlik hizmet sağlamamaktadır.

AKBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 17:00

Kapanış saatleri hemen hemen Türkiye'nin tüm şubelerinde 17:00'dir.

RESMİ TATİLLERDE AKBANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki listede yer alan resmi tatillerde Akbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİNE DİREK BAĞLANMA

Akbank müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için;

444 25 25 telefon numarasını arayınız

Ardından sesli komut sistemi ile sizden istenilen kimlik bilgilerinizi giriniz.

Daha sonra ise önce 4 sonra da 2 tuşuna basınız.

Bu işlemlerin ardından operatör sizi müşteri temsilcisine yönlendirecektir.