Son Dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması...

Ülkemizin aktif fay hatları uzanış doğrultusu üzerinde bulunması ve aktif fay hatlarının sınırları içerisinde yer alması nedeniyle ülke sınırlarımız için de yahut karasularımız dahilinde bulunan bölgelerde çoğu kez irili ufaklı şiddetlerde sarsıntılar yaşıyoruz. Bu sarsınıtlar vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürüklerken meydana gelecek olan herhangi bir depreme karşı hazırlıklı olmaya da itiyor. Öte yandan Büyük İstanbul depreminin kokuyla beklendiği günümüzde, Silivri açıklarında meydana gelen Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu bu depreme ilişkin oldukça önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Dr. Gündoğdu açıklamalarının ardından herkesi meraklandıran o soruyu yöneltti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…