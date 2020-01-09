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: İkinci Yargı Paketi ve ceza indirimi ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili gelişmeleri mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında birinci yargı paketi yasası meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Son olarak İkinci Yargı Paketi içerisinde çıkması beklenen af yasası ile ilgili vatandaşlar merak içinde araştırmalar yapıyor. Peki, ‘ ne zaman çıkacak, son durum nedir?’ Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde konuyla ilgili ayrıntılara yer verdik…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:22
Af yasası son durum: İkinci Yargı Paketi ve ceza indirimi ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 2020 yılı ile birlikte çıkması beklenen af yasası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 6 suçta kesinlikle indirim yapılmaması talimatı verilmişti. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin af yasası ceza indirimi ile ilgili görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hal böyleyken 2020 yılına girmemiz ile birlikte vatandaşlar 'Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak?' sorularını araştırmaya başladılar. İşte, af yasası ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM: AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.

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Af yasası son durum: İkinci Yargı Paketi ve ceza indirimi ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
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