Kadavradan nakilde üçüncü ölüm

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İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadavradan bağışlanan organın nakledildiği üçüncü hasta da hayatını kaybetti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen ve beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) bağışlanan böbreklerinden birinin 15 Aralık'ta nakledildiği Ali Uslu (61), organ naklinin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti. Uslu'nun cesedinin inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. Nakil için organları alınan donörün menenjit hastası olduğu iddia edilirken Ali Uslu'nun eşi Meral Uslu, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada ise "Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir" denildi.