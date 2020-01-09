Son dakika haberi: Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! Kızının gözleri önünde attığı çığlıklar yürekleri dağlamıştı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kırıkkale'de yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetinden son dakika haberi geldi. Talihsiz kadın, küçük kızı F.B.V.'nin gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' şeklinde kaydedilen çığlıkları ise milyonların yüreğini dağlamıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Katil eski eş Fedai Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilirken Bulut'un ölümünde ihmalleri bulunan görevlililere ilişkin yapılan idari soruşturma da tamamlandı.

İşte, son dakika haberinin detayları;