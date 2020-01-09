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Son dakika haberi: cinayetinde flaş gelişme! Kızının gözleri önünde attığı çığlıklar yürekleri dağlamıştı

Kırıkkale'de küçük kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen cinayetine yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Boğazından bıçaklanmasının ardından attığı 'Ölmek istemiyorum' çığlıklarıyla tüm Türkiye'nin yüreklerini dağlayan Emine Bulut, eski eşi Fedai Varan tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Emine Bulut'un katili Varan, müebbet hapis cezasına çarptırılırken bu cinayette ölümünde ihmalleri bulunanlar için başlatılan idari soruşturma da sonuçlandı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:02
Son dakika haberi: Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! Kızının gözleri önünde attığı çığlıklar yürekleri dağlamıştı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kırıkkale'de yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan cinayetinden son dakika haberi geldi. Talihsiz kadın, küçük kızı F.B.V.'nin gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' şeklinde kaydedilen çığlıkları ise milyonların yüreğini dağlamıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Katil eski eş Fedai Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilirken Bulut'un ölümünde ihmalleri bulunan görevlililere ilişkin yapılan idari soruşturma da tamamlandı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! Kızının gözleri önünde attığı çığlıklar yürekleri dağlamıştı
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