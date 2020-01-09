Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü çekilen Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca devretmişti. Şimdi ise gözler bugünkü çekiliş sonuçlarına çevrildi. Şans oyunu tutkunlarının ikramiye kazanabilmeleri için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Peki 9 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra sorgulama ekranından haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI NASILDI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

13 - 14 - 32 - 35 - 38 – 41

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto kolonunda sıralı şekilde 1'den 54'e kadar sayılar vardır. Her sayı bir küçük kutunun içindedir. Bu 54 sayıdan 6'sı işaretlenir. Eğer 6'dan fazla sayı işaretlenirse, o kolon iptal olur. Büyük ikramiyeyi kazanmak için, 6 sayının da bilinmesi gerekir.5-4-3 sayı tahminine de ikramiye verilmektedir. Bir Süper Loto kolonunun fiyatı 2 TL'dir. Bir Süper Loto Kuponunda 6 kolon bulunmaktadır. Bir tam Süper Loto kuponunun fiyatı 12 TL tutmaktadır.

Süper Loto'yu, Türkiye'de yaygın olarak bulunan Süper Loto bayilerine giderek oynayabilirsiniz. Kolonları kendiniz istediğiniz gibi doldurabileceğiniz gibi, Süper Loto makinesine da oynatabilirsiniz. Bayi işleminizi yaptıktan sonra, size bir kupon çıktısı verecektir. Sonuçları takip edebilmek ve ikramiye kazanmanız durumunda ikramiyenizi alabilmeniz için, bu çıktıyı saklamanız gerekir. Üzerindeki yazılar, okunmayacak kadar yıpranmış kuponlara ikramiye ödemesi yapılmaz. 18 yaşından küçükler Süper Loto oynayamazlar ve kazansalar dahi ikramiye ödemesi yapılmaz. 18 yaşından küçüklere Süper Loto oynatmak kanunen suçtur.

Kazanılan ikramiyeler idare tarafından belirlenen şubeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Büyük ödül talihlisinin ödemesi ise genel merkez aracılığı ile yapılmaktadır. 1 yılın ardından kazanılan ikramiyeler zaman aşımına uğramaktadır. Bu nedenle çekiliş tarihinden itibaren yıl içinde büyük ödül talep edilmelidir.