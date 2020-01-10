Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 10 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların dostluk ve kardeşlik bağlarını cemaatle kılınması nedeniyle manevi açıdan güçlendiren ve bu yönünün ibadet olmasının yanında sosyal açıdan da oldukça önemli bir faaliyet olduğu tüm Müslümanlarca bilinen Cuma namazı saat kaçta kılınacak vatandaşlar merak ediyor. Camileri doldurup ellerini dualar için semaya yükseltecek olan Müslümanlar il il ve ülkemizin en büyük illerinden olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğle ezanının saat kaçta okunacağı merak edilerek arama motorlarında 10 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusuyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. İşte 10 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 10 OCAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ…

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;